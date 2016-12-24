Команда Мордовии участвует в соревнованиях Всероссийской спартакиады среди трудящихся

Спорт

В Калуге на стадионе «Анненки» состоялось торжественное открытие финальных соревнований Всероссийской спартакиады среди трудящихся. В созтязаниях примут участие около 600 человек из 23 регионов страны, в том числе из Мордовии.

В составе каждой команды будут представлены сотрудники крупнейших предприятий со всей страны.

В программе Спартакиады – соревнования по лёгкой атлетике, волейболу (женщины), мини-футболу (мужчины), городошному спорту, гиревому спорту, самбо, шахматам, плаванию, настольному теннису и перетягиванию каната. Отдельно предусмотрены командные соревнования для спортивных семей в лёгкой атлетике, настольном теннисе и в прохождении туристской полосы препятствий.

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