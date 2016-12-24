Представительница Мордовии победила на международном турнире по боксу в Сербии

В сербском городе Суботица завершился престижный традиционный международный турнир по боксу «Золотые перчатки Воеводины», участниками которого стали спортсмены из Венгрии, Черногории, Чехии, Сербии, Боснии и Герцеговины, России и Украины.



В составе юниорской сборной России выступала представительница республиканской спортивной школы по боксу имени Олега Маскаева, кандидат в мастера спорта Мария Кучманова. Девушка соревновалась в весовой категории +81 кг и поднялась на высшую ступень пьедестала.



Мария Кучманова в настоящее время учится в МГПУ им М.Е. Евсевьева на факультете физической культуры. Она является серебряным призером первенства России по боксу 2021 года.





