Представительница Мордовии победила на международном турнире по боксу в Сербии

Спорт

В сербском городе Суботица завершился престижный традиционный международный турнир по боксу «Золотые перчатки Воеводины», участниками которого стали спортсмены из Венгрии, Черногории, Чехии, Сербии, Боснии и Герцеговины, России и Украины.

В составе юниорской сборной России выступала представительница республиканской спортивной школы по боксу имени Олега Маскаева, кандидат в мастера спорта Мария Кучманова. Девушка соревновалась в весовой категории +81 кг и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Мария Кучманова в настоящее время учится в МГПУ им М.Е. Евсевьева на факультете физической культуры. Она является серебряным призером первенства России по боксу 2021 года.


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