Общество «Знание» покажет встречу Президента России Владимира Путина со школьниками

Социум

Российское общество «Знание» покажет встречу Президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание».  

Мероприятие будет транслироваться в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание» 1 сентября. Среди приглашенных школьников — победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.   

Второй день марафона откроет Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, который проведет лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников.  

Выступления будут доступны для просмотра на сайте Просветительского марафона «Новое Знание» https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества «Знание» во ВКонтакте https://vk.com/znanierussia.

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