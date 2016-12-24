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С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
Легкоатлет из Мордовии Евгений Швецов завоевал серебро Паралимпиады в Токио среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Представитель России и нашей республики преодолел дистанцию в 400 метров чуть больше чем за 53 секунды.
33-летний уроженец Мордовии в 400-метровом забеге уступил только австралийцу Джеймсу Тернеру. Отставание от победителя составило менее секунды. А пришедшего третьим Уильяма Стедмэна из Новой Зеландии Евгений Швецов превзошел на секунду с лишним.
Блестящий результат!
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С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
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