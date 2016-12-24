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В Администрации Саранска держат на контроле подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону
В Администрации города на совещании в понедельник обсудили ход подготовки к предстоящему отопительному сезону. В целом, все работы идут в соответствии с графиком, но в Ленинском районе Саранска по-прежнему вызывают беспокойство несколько «бесхозных» домов. – «Вопрос остается открытым с малоэтажными домами, которые не имеют управляющих компаний. По шести таким домам выход из ситуации найден, собственники 13-ти бездействуют», - сообщил руководитель районной администрации Александр Юткин.
Из общей протяженности тепловых сетей ПАО «Т Плюс» опрессовка выполнена на 75%. «Основные вопросы по проводимым работам на участке по улице Гагарина от улицы Республиканской. Срок разрешения на проведение земляных работ у ПАО «Т Плюс» до 30 сентября. Они уверяют, что уложатся в эти сроки», - сказал заместитель директора Департамента городского хозяйства Евгений Кручинкин.
«Задача была завершить комплекс мероприятий до 1 сентября, мужики. Осталось два дня, ускоряйтесь в эти дни!», - сказал Пётр Тултаев. Он также отметил, что на ул. Гагарина ПАО «Т Плюс» работы ни вчера, ни в субботу не вели. «Каждый день практически приходится проводить объезды. Вчера люди подходили по поводу проводимых ими работ на проспекте 70 лет Октября. Они там тоже работают ни шатко, ни валко», - отметил Глава города. Он поручил своему Первому заместителю — Директору Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск Илье Соколову взять этот вопрос на контроль, встретиться с руководством ресурсоснабжающей организации и обсудить вопросы ускорения работ.
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