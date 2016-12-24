ФК «Саранск» снял очередной скальп в ФНЛ-2

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Футболисты «Саранска» одержали очередную победу. В этот раз под горячую руку главной команды Мордовии попал обнинский «Квант». Подопечные Ярослава Мочалова доминировали на поле весь матч и заслуженно выиграли со счетом 3:0.
Голы в этот вечер забивали исключительно местные воспитанники - Александр Ермаков (на 11-й минуте), Денис Соболев (на 56-й) и Александр Теняев (на 90+1). Оплошал в составе хозяев только лучший бомбардир Иван Хлебородов, не сумевший реализовать пенальти. Но смекалистый Теняев его ошибку тут же исправил, оказавшись первым на отскоке мяча.
«Для нас сыграть на таком стадионе уже счастье, - подчеркнул после матча наставник «Кванта» Олег Морозов. - Мы прошли тернистый путь от областного коллектива до профессионального футбола. Сейчас ловим кайф, наслаждаемся моментом. Конечно, многовато нам забили. Но, в целом, ребят ругать не за что. Соперник однозначно мастеровитее и подготовленее нас».
«Результат достигнут, но тем, как команда действовала в ряде моментов, я не доволен, - посетовал после игры Ярослав Мочалов. - Будь соперник уровнем повыше, имели бы проблемы, нас могли не простить. Предстоит большая работа над ошибками, причем в цейтноте. Календарь нам тоже не дает расслабиться».
25 августа «Саранск» сыграет в кубковой встрече с клубом первого дивизиона ФНЛ - калининградской «Балтикой», одним из лидеров которой долгое время является уроженец Большой Елховки Максим Тишкин. Прежде, напомним, за самый западный клуб России выступали и братья Сысуевы. Начало в 18:00.
Евгений Сулейманов
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