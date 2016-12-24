Мордовия лидирует в общекомандном зачете V летней Спартакиады молодежи России-2021

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По информации Минспорта РМ, финальные спортивные соревнования V летней Спартакиады молодежи России 2021 года подходят к завершению. На данный момент Мордовия занимает 1-ое место в общем рейтинге среди регионов с численностью до 1 миллиона человек.
Всего в финальных соревнованиях Спартакиады уже приняли участие 9479 человека из 82 субъектов Российской Федерации, в том числе 7370 спортсменов и 2109 тренеров, а также других специалистов.
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