Мордовия лидирует в общекомандном зачете V летней Спартакиады молодежи России-2021

По информации Минспорта РМ, финальные спортивные соревнования V летней Спартакиады молодежи России 2021 года подходят к завершению. На данный момент Мордовия занимает 1-ое место в общем рейтинге среди регионов с численностью до 1 миллиона человек.



Всего в финальных соревнованиях Спартакиады уже приняли участие 9479 человека из 82 субъектов Российской Федерации, в том числе 7370 спортсменов и 2109 тренеров, а также других специалистов.