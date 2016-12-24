Команда теннисистов из Мордовии завоевала бронзу летней Спартакиады молодежи России

На кортах казанской академии тенниса завершилась V летняя Спартакиада молодежи России-2021. В соревнованиях приняли участие команды из полутора десятков регионов страны. Среди юниоров третье место и бронзу летней Спартакиады завоевала команда из Мордовии в составе Джорджо Бинда, Савелия Иванова и Сергея Беседникова. В борьбе за третью ступень пьедестала они превзошли команду из Московской области.