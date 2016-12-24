Торжество футбола и связь поколений

Команда МГПУ имени М.Е. Евсевьева - обладатель Кубка Мордовии по футболу-2021

Редкий раз встретишь такое, чтобы футболистов-любителей награждал сам руководитель региона. В Мордовии это произошло! В преддверии Дня физкультурника Артём Здунов вручил красавец-трофей новым обладателям Кубка республики - команде МГПУ имени М.Е. Евсевьева.



Очередное футбольное действо принимала «Мордовия Арена». И весьма примечательно, что в столь непростое для всех время финальный матч не обошелся без зрителей. Пусть и для весьма скромной аудитории, но все-таки было сделано исключение. Истинные любители футбола получили возможность не только поболеть за своих друзей, близких и знакомых, выходивших на поле в составах обеих команд, но и в очередной раз насладиться торжеством футбола. Яркое, современное и по-настоящему монументальное спортсооружение, каких немного в России, всегда и неизменно этому способствует.



Финал получился боевым и подчеркнуто молодым, учитывая возраст его участников. С одной стороны - студенты педагогического вуза, настроенные пробиваться дальше по футбольной лестнице, с другой - талантливые ребята из города железнодорожников. И, конечно, это еще раз подчеркивает плодотворную работу нашей футбольной школы. Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» продолжает воспитывать качественных игроков. На лицо и тот факт, что детские наставники центра, у большинства из которых за плечами богатый на свершения послужной список, продолжают прививать своим подопечным постулаты искренней преданности футболу. Ведь обрести себя можно не только в спорте высших достижений, но и на республиканском уровне. Горящие глаза парней, выходивших на изумрудный газон в оранжево-белой чаше, тому прямое подтверждение. Показательно и наличие сразу двух команд высшего дивизиона в районной Рузаевке. Как видим, оба коллектива способны добиваться успехов. Команда Сергея Корясова, достойно несущая футбольное знамя родного города, дошла до финала в предыдущем чемпионате. Перспективный «Автомобилист» Юрия Сотова и Марата Саркина преуспел на кубковой тропе.

В минувший пятничный вечер сильнее оказалась команда, собранная по крупицам Игорем Лайкиным - известным в 1990-е годы футболистом «Светотехники», чей сын Максим отлично проявляет себя в системе московского «Спартака» и регулярно вызывается в юношескую сборную России. Коллектив МГПУ только первый год выступает в чемпионате Мордовии, но уже успел обозначить притязания на медали. Во всяком случае, теперь «евсевьевцы» - претенденты на завоевание Суперкубка. Итоговое противостояние чемпиона и кубкового триумфатора - вишенка на торт осеннего периода мордовского футбола. Не исключено, что и этот матч, если позволят погодные условия, состоится на главном стадионе республики.



Участие Врио Главы Республики Мордовии в торжественных церемониях, проходивших в перерыве и по завершению матча, вне всяких сомнений, добавило этому финалу особый статус. Артём Здунов лично вручил заслуженные призы и награды как победителям и финалистам, так и ветеранам мордовского футбола, стоявшим у истоков становления саранской команды мастеров.



В текущем году исполнилось 60 лет с момента первого официального матча футболистов Мордовии в чемпионатах страны. Естественно, такое событие нельзя было обходить стороной. 2 мая, в юбилейную дату, в силу ковидных ограничений отметить тех, кто застал рождение эпохи и стал неотъемлемой ее частью, не удалось. Планировалось, что ветеранов получится собрать и наградить на стадионе ЧМ-2018 в день возвращения в Саранск профессионального футбола. Однако снова вмешалась пандемия... Но день физкультурника для спортсменов старшего поколения всегда особенный праздник, а кубковый финал - самая подходящая атмосфера!



В числе 11-ти лауреатов - участник дебютного матча с тюменским «Геологом» и автор первого гола Юрий Зарубин. Вместе со знаменитым капитаном и лучшим бомбардиром саранского «Спартака» 1960-х благодарностями Врио Главы РМ были отмечены его «однополчане» и верные футбольные друзья - Юрий Караваев, Борис Слесарев, Александр Поветкин, Владимир Завьялов, Валерий Привиденцев и Федор Татюшев. Состояние здоровья, увы, не позволило присутствовать на награждении Валерию Илларионову, Анатолию Костерину, Петру Пискунову и Геннадию Чиконакову. Но и они в скором времени обязательно получат благодарности и праздничные денежные премии.



- Когда вручают такие награды, да еще в нашем возрасте, не покидает ощущение того, что у футбола в Мордовии определенно есть будущее, - отметил в общении с журналистами Валерий Привиденцев. - Еще совсем недавно мы наблюдали опустошающую картину. Чемпионат мира по футболу подарил нам великолепный стадион, но буквально на глазах рухнула команда. В 1972 году происходило нечто подобное. Тогда Мордовия осталась без футбола на долгие 8 лет. Как следствие, целое поколение доморощенных игроков в отсутствии каких-либо перспектив вынуждено было завязать с футболом. Сердце обливалось кровью от осознания того, что этот ужас может вновь повториться и затянуться. Слава богу, что теперь в регионе новый руководитель, который понимает, насколько важно для республики развитие спорта и его пропаганда в социальном плане. Есть уверенность, что футбол будет получать стабильную поддержку на всех уровнях - от детско-юношеской школы до команды мастеров.

Со словами человека, посвятившего виду спорта номер один всю свою жизнь, сложно не согласиться. Он как раз один из немногих, кто, будучи одаренным местным игроком, застал саранский «Спартак». А затем, в олимпийском 1980-м, передавал бесценный опыт делавшей свои первые шаги «Светотехнике». Но в годы футбольного застоя в Мордовии легендарный Шхуна был вынужден радовать болельщиков других городов, выступая за «Авангард» (Ровно) и «Спартак» (Семипалатинск).

Долгожданную весть о возрождении в Мордовии профессионального футбольного клуба наши ветераны встретили с особой теплотой и светлыми надеждами. Футболисты «Саранска», подавляющее большинство которых являются доморощенными воспитанниками, не перестают радовать победами. На днях подопечные Ярослава Мочалова пробились в элитный групповой раунд Кубка России, где их соперниками будут подмосковные «Химки» (клуб Премьер-лиги) и калининградская «Балтика» (клуб первого дивизиона ФНЛ). Следовательно, совсем скоро болельщики вновь получат уникальный шанс увидеть как минимум два престижных матча с участием команды родного региона. Немаловажно, что для ФК «Саранск» создан пул спонсоров. Благодаря подпитке от частных предпринимателей, наконец-то, сброшен груз финансовых проблем. Такое положение дел становится залогом уверенности в том, что и в дальнейшем футбол в республике будет поступательно развиваться.



Весьма отрадно, что параллельным курсом на новый уровень выходят республиканские футбольные турниры. Второй сезон подряд титульным спонсором чемпионата Мордовии является солидная компания из сферы гостиничного бизнеса. А в этом году фундаментальную поддержку обрел и Кубок Мордовии, который заинтересованно спонсируется дилером популярных автомобильных брендов. Забота о массовом футболе наглядно представлена организацией турнира для коллективов ведущих промышленных предприятий. Баталии с участием 11-ти команд проходят по летним вечерам в удобном для любителей формате «8 × 8». Одним из главных инициаторов проведения столь полезных соревнований и их идейным вдохновителем стал и.о. министра промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, который сам выходит на поле в составе команды «Мордовия».

«Мы увидели замечательный финал на замечательном стадионе. Думаю, все его участники получили массу незабываемых эмоций, - подчеркнул президент Федерации футбола РМ Александр Егоров. - Руководство региона в лице Артёма Алексеевича Здунова делает все возможное для развития футбола. Мы обязательно продолжим работу над ключевыми проектами. Наши мальчишки должны получать возможность пользоваться тем колоссальным наследием, что унаследовала Мордовия от мирового футбольного чемпионата. В ближайшее время на стадионе «Мордовия Арена» состоятся медальные поединки Финала России среди сборных команд межрегиональных футбольных объединений. Вслед за этим - решающие матчи Финала Приволжья среди юных футболистов 2008 года рождения. Общими усилиями, при целенаправленной государственной поддержке, через полезные начинания, через возрождение традиций и преемственность поколений, мы будем стараться делать все, чтобы у нашей республики было прекрасное футбольное будущее».

Евгений Сулейманов, фото Олега Ерёмина





Agat Group Кубок Мордовии по футболу 2021

Финальный матч

МГПУ Саранск - «АВТОМОБИЛИСТ» Рузаевка - 2:0

Голы: 1:0 - Варис Хайров (22), 2:0 - Александр Васильев (48).

МГПУ: Увин, Гришунин (Давыдов, 90+1), Юдин (Ларькин, 90+1), Поветкин, Гололобов, Моржаков, Васильев (к) (Орлов, 90+1), Миронов (Панежа, 86), Артем Ящук (Мокшанов, 62), Хайбулин, Хайров (Лисенков, 78). Главный тренер - Игорь Лайкин.

«Автомобилист»: Чиндяскин, Ивашечкин (к), Катин, Илюшкин (Кусайкин, 60), Тарабин (Марьин, 85), Птицын (Михайлов, 74), Тарабин (Кубрин, 81), Кувайкин (Глебов, 46), Шулим (Солдатов, 68), Бурмистров (Орлашов, 46), Асеев. Главный тренер - Марат Саркин.

Предупреждены: Хайров, 14, Миронов, 41, Гололобов, 60, Юдин, 74, Гришунин, 88 // Асеев, 35, Ивашечкин, 66.

Удален: Гололобов, 80 (2 ж.к., грубая игра).

Судьи: Крюков, Васинькин, Зайцев (все - Саранск).

13 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 485 зрителей.

Лучший игрок матча: Варис Хайров (МГПУ).