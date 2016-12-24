Футболисты «Саранска» сыграют с командой Премьер-лиги

Об этом стало известно сегодня, после победы «Саранска» над ульяновской «Волгой» в рамках 1/64 финала Бетсити Кубка России. Подопечные Ярослава Мочалова выиграли в гостях, забив соперникам два безответных мяча еще по ходу первого тайма.

По сути, «Волгу» деморализовал и обезоружил гол Владислава Сысуева, забитый ударом из центрального круга! Приняв мяч от центрального защитника Радика Юсупова, 33-летний капитан «Саранска» в одно мгновенье оценил ситуацию и отправил мяч за спину зазевавшемуся голкиперу Семену Морозову. Счет стал 0:2, шла 43-я минута игры, и хозяева вынуждены были уходить в раздевалку, понурив головы. Первый же гол был забит еще в самом дебюте, на 6-й минуте, когда Иван Хлебородов в очередной раз доказал, что обладает неординарным голевым чутьем.

Двух соперников «Саранска» по элитному групповому раунду определит жребий. Однако заранее ясно, что один из них будет представителем Премьер-лиги, а другой - представителем первого дивизиона ФНЛ. Первое из трех запланированных в календаре окон для данного кубкового этапа - 25 и 26 августа. С нетерпением ждем результатов жеребьевки!

Евгений Сулейманов