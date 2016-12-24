Сокрушительная победа

Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы

Очередным впечатляющим успехом порадовали мордовских поклонников спорта футболисты «Саранска». В гостевом матче против ногинского «Знамени» главная команда Мордовии добилась внушительных цифр 0:5 на табло. Особую прелесть такому результату добавляет то обстоятельство, что в составе подмосковной команды выступают сразу три экс-сборника - Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Роман Шишкин.

Подопечные Ярослава Мочалова смогли забить быстрый гол, а под занавес тайма - утроить голевое преимущество. Хозяева поля такого рвения и реализации моментов явно не ожидали, и фактически уже к перерыву смирились с тем, что трех очков в этом поединке им явно не добиться.

Точными ударами отметились все четыре номинальных нападающих «Саранска» - Иван Хлебородов (на 10-й минуте), Илья Кузьмичев (на 42-й), Александр Ермаков (на 57-й) и Сергей Архипов (на 88-й). Еще один гол вышел курьезным. На 39-й минуте наш доморощенный защитник Александр Теняев отправил навес в чужую штрафную, на который «откликнулся» центральный защитник «Знамени» Станислав Передерий. Пытаясь нейтрализовать опасную ситуацию, 21-летний уроженец Пскова головой переправил «пятнистого» аккурат в «девятку» ворот своего вратаря-капитана Дмитрия Кудинова.

Победа в Ногинске вознесла «Саранск» на вершину турнирной таблицы 1-й подгруппы 3-й группы ФНЛ-2. Помогло и сенсационное поражение столичной «Родины» в Химках. Подопечные Дениса Бояринцева уступили молодежке «кентавров» в три мяча. Крупной домашней победой 3:0 над «СКА-Хабаровск-2» отметился обнинский «Квант» (соперник «Саранска» по следующему домашнему матчу, который состоится 21 августа).

Евгений Сулейманов