Артём Здунов наградил бронзового призера Олимпиады в Токио Сергея Емелина и его тренера

Спорт

4 августа Врио Главы республики Артём Здунов подписал Указ о награждении медалью «За  заслуги перед Республикой Мордовия» бронзового призера по греко-римской борьбе XXXII летних Олимпийских игр в Токио Сергея Емелина за выдающиеся спортивные достижения и прославление Республики Мордовия на международной спортивной арене.

Тренеру спортсмена Николаю Слесареву присуждено звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия» за большой личный вклад в подготовку олимпийца.

Награды были вручены 5 августа в Доме Республики.

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