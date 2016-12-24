Артём Здунов наградил бронзового призера Олимпиады в Токио Сергея Емелина и его тренера

4 августа Врио Главы республики Артём Здунов подписал Указ о награждении медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия» бронзового призера по греко-римской борьбе XXXII летних Олимпийских игр в Токио Сергея Емелина за выдающиеся спортивные достижения и прославление Республики Мордовия на международной спортивной арене.

Тренеру спортсмена Николаю Слесареву присуждено звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия» за большой личный вклад в подготовку олимпийца.

Награды были вручены 5 августа в Доме Республики.