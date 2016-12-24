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Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке
5 августа в родную Рузаевку прибыл бронзовый призер Олимпиады-2021 борец греко-римского стиля Сергей Емелин, выступающий в весовой категории до 60 кг. В Токио член сборной команды Мордовии и России уступил только кубинцу Луису Орта Санчесу, который в итоге и стал олимпийским чемпионом.
Встречающие олимпийского медалиста, среди которых были юные поклонники спорта, родные и близкие спортсмена, с плакатами, шарами и цветами собрались ранним утром на железнодорожном вокзале поприветствовать прославленного земляка.
«Спасибо большое всем, кто за меня болел, - сказал Сергей Емелин. - Я знаю, что вся республика не спала в дни моего выступления. Хочу сказать большое спасибо личному тренеру Николаю Викторовичу Слесареву. Мы 16 лет шли к этой медали. Конечно, хотелось бы выиграть золото, но получилось завоевать только бронзу. Спасибо моим родителям, моей девушке. Они всегда меня поддерживают. Руководству республики - за то, что борьба в Мордовии занимает одну из лидирующих позиций. На российском уровне наша школа одна из самых сильных школ».
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Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке