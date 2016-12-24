Артем Сурков уступил в схватке за бронзу Олимпиады

Дилер работал по нескольким регионам
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
Мордовскому борцу Артему Суркову не удалось подняться на пьедестал почета Олимпиады в Токио. Сегодня он провел два поединка бронзового пути. В первом из них одержал безупречную победу, во втором - проиграл.
Рано утром воспитаннику мордовской школы борьбы противостоял датчанин Фредерик Бьеррехус. Итогом встречи стал внушительный счет 7:0 в пользу россиянина. Днем Артему пришлось соперничать с египтянином Мохамедом Эль-Сайедом, который уступил дорогу в финал Парвизу Насибову из сборной Украины (тому самому, что остановил в четвертьфинале Суркова). При равном счете 1:1 победа осталась за представителем африканского континента (по последнему результативному действию).
Олимпийским чемпионом стал иранец Мухаммад Гераеи, разгромивший в финальном поединке Насибова со счетом 9:1. Вторую бронзовую медаль выиграл немец Франк Штеблер, победивший грузина Рамаза Зоидзе со счетом 5:4.
Евгений Сулейманов
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова
В Мордовии в результате ДТП погибли три человека, четверо получили серьезные травмы
МВД по РМ обращается к пострадавшим от мошенничества ПК «Народный капитал»
Артём Здунов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ
В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться
Результативной победой саранского клуба завершился поединок 1/128 финала Бетсити Кубка России по футболу
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику