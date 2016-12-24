Артем Сурков уступил в схватке за бронзу Олимпиады

Мордовскому борцу Артему Суркову не удалось подняться на пьедестал почета Олимпиады в Токио. Сегодня он провел два поединка бронзового пути. В первом из них одержал безупречную победу, во втором - проиграл.

Рано утром воспитаннику мордовской школы борьбы противостоял датчанин Фредерик Бьеррехус. Итогом встречи стал внушительный счет 7:0 в пользу россиянина. Днем Артему пришлось соперничать с египтянином Мохамедом Эль-Сайедом, который уступил дорогу в финал Парвизу Насибову из сборной Украины (тому самому, что остановил в четвертьфинале Суркова). При равном счете 1:1 победа осталась за представителем африканского континента (по последнему результативному действию).

Олимпийским чемпионом стал иранец Мухаммад Гераеи, разгромивший в финальном поединке Насибова со счетом 9:1. Вторую бронзовую медаль выиграл немец Франк Штеблер, победивший грузина Рамаза Зоидзе со счетом 5:4.

Евгений Сулейманов