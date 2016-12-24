Артем Сурков проиграл олимпийский четвертьфинал представителю Украины

Заслуженный мастер спорта России из Саранска Артем Сурков, как и его друг и коллега Сергей Емелин, не смог преодолеть четвертьфинальный барьер олимпийского турнира по греко-римской борьбе в Токио.

Воспитанник мордовской школы борьбы был посеян третьим в весовой категории до 67 кг, что позволяло рассчитывать на относительно комфортную турнирную сетку. В 1/8 финала Сурков соперничал с американцем Алехандро Санчо, и победил с редкими цифрами 10:4 на табло.

В четвертьфинале Артему выпало бороться с Парвизом Насибовым из сборной Украины. По счету победитель схватки выявлен не был - ничья 1:1. Однако в этом случае победа присуждается по последнему результативному действию, которое осталось за Насибовым.

Полуфиналы начнутся в 12:15 по московскому времени. Если четвертьфинальный оппонент Суркова одержит победу над египтянином Мохамедом Эль-Сайедом, у россиянина появится шанс выиграть одну из двух бронзовых медалей.

Tokyo-2020. Греко-римская борьба. До 67 кг

1/8 финала:

Артем Сурков (ОКР) - Алехандро Санчо (США) - 10:4

Мохамед Эль-Сайед (Египет) - Хан Сю Рю (Южная Корея) - 7:6

Карен Асланян (Армения) - Балинт Корпаши (Венгрия) - 1:1 - победил Карен Асланян (Армения)

Парвиз Насибов (Украина) - Фредерик Бьеррехус (Дания) - 5:1

Франк Штеблер (Германия) - Мате Немеш (Сербия) - 4:1

Жулиан Асеведу (Колумбия) - Мухаммад Гераеи (Иран) - 0:8

Сулейман Наср (Тунис) - Акер аль Обаиди (ОСБ) - 0:8

Исмаэль Борреро (Куба) - Рамаз Зоидзе (Грузия) - 2:3

1/4 финала:

Артем Сурков (ОКР) - Парвиз Насибов (Украина) - 1:1 - победил Парвиз Насибов (Украина)

Рамаз Зоидзе (Грузия) - Акер аль Обаиди (ОСБ) - 10:0

Мухаммад Гераеи (Иран) - Франк Штеблер (Германия) - 5:5 - победил Мухаммад Гераеи (Иран)

Карен Асланян (Армения) - Мохамед Эль-Сайед (Египет) - 7:7 - победил Мохамед Эль-Сайед (Египет)

1/2 финала:

Рамаз Зоидзе (Грузия) - Мухаммад Гераеи (Иран)

Парвиз Насибов (Украина) - Мохамед Эль-Сайед (Египет)

Евгений Сулейманов