Артем Сурков проиграл олимпийский четвертьфинал представителю Украины

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Заслуженный мастер спорта России из Саранска Артем Сурков, как и его друг и коллега Сергей Емелин, не смог преодолеть четвертьфинальный барьер олимпийского турнира по греко-римской борьбе в Токио.
Воспитанник мордовской школы борьбы был посеян третьим в весовой категории до 67 кг, что позволяло рассчитывать на относительно комфортную турнирную сетку. В 1/8 финала Сурков соперничал с американцем Алехандро Санчо, и победил с редкими цифрами 10:4 на табло.
В четвертьфинале Артему выпало бороться с Парвизом Насибовым из сборной Украины. По счету победитель схватки выявлен не был - ничья 1:1. Однако в этом случае победа присуждается по последнему результативному действию, которое осталось за Насибовым.
Полуфиналы начнутся в 12:15 по московскому времени. Если четвертьфинальный оппонент Суркова одержит победу над египтянином Мохамедом Эль-Сайедом, у россиянина появится шанс выиграть одну из двух бронзовых медалей.
Tokyo-2020. Греко-римская борьба. До 67 кг
1/8 финала:
Артем Сурков (ОКР) - Алехандро Санчо (США) - 10:4
Мохамед Эль-Сайед (Египет) - Хан Сю Рю (Южная Корея) - 7:6
Карен Асланян (Армения) - Балинт Корпаши (Венгрия) - 1:1 - победил Карен Асланян (Армения)
Парвиз Насибов (Украина) - Фредерик Бьеррехус (Дания) - 5:1
Франк Штеблер (Германия) - Мате Немеш (Сербия) - 4:1
Жулиан Асеведу (Колумбия) - Мухаммад Гераеи (Иран) - 0:8
Сулейман Наср (Тунис) - Акер аль Обаиди (ОСБ) - 0:8
Исмаэль Борреро (Куба) - Рамаз Зоидзе (Грузия) - 2:3
1/4 финала:
Артем Сурков (ОКР) - Парвиз Насибов (Украина) - 1:1 - победил Парвиз Насибов (Украина)
Рамаз Зоидзе (Грузия) - Акер аль Обаиди (ОСБ) - 10:0
Мухаммад Гераеи (Иран) - Франк Штеблер (Германия) - 5:5 - победил Мухаммад Гераеи (Иран)
Карен Асланян (Армения) - Мохамед Эль-Сайед (Египет) - 7:7 - победил Мохамед Эль-Сайед (Египет)
1/2 финала:
Рамаз Зоидзе (Грузия) - Мухаммад Гераеи (Иран)
Парвиз Насибов (Украина) - Мохамед Эль-Сайед (Египет)
Евгений Сулейманов
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