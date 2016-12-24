Борец из Рузаевки Сергей Емелин выиграл бронзовую медаль Олимпиады

Спорт

Копилка мордовского спорта пополнилась очередной олимпийской медалью! Сегодня на Олимпиаде в Токио ее завоевал борец греко-римского стиля Сергей Емелин, выступающий в весовой категории до 60 кг.

Накануне уроженец Рузаевки уступил 3:4 в четвертьфинале кубинцу Луису Орта Санчесу, но получил дополнительный шанс на восхождение на подиум ввиду того, что его оппонент вышел в финал. Представитель Кубы в итоге и стал олимпийским чемпионом, выиграв в решающей схватке у японца Кеничиро Фумиты (5:1).

Параллельным курсом воспитанник мордовской школы борьбы Емелин разгромил Ильдара Хафизова из США (7:1) и Виктора Чобану из Молдавии (12:1), что и привело к бронзовой награде. Еще одним бронзовым призером стал Сайлике Валихан из сборной Китая.

Евгений Сулейманов

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