Футболисты «Саранска» крупно победили на Дальнем Востоке

Футбольный клуб «Саранск» снова выигрывает! Причем в гостях, после семичасового перелета. 1 августа подопечные Ярослава Мочалова продлили победную серию в официальных матчах. В пяти играх, включая две кубковые, главная команда Мордовии брала верх четырежды. Отнять очки у «Саранска» пока смогло только столичное «Строгино».

Наши футболисты совершили вояж на Дальний Восток, где на стадионе имени В.И. Ленина «скрестили шпаги» с молодежной командой «СКА-Хабаровск». Ворота «красно-синих» были поражены трижды. Голевым дублем, как и в предыдущей встрече с саратовским «Соколом», отметился Иван Хлебородов. На 39-й минуте ему ассистировал Алексей Шебанов, на 84-й - забивной форвард «Саранска» оказался первым на добивании. Второй мяч на 73-й минуте забил Илья Кузьмичев.

В концовке матча счет мог стать крупнее, попади в цель в третий раз Иван Хлебородов. Однако хозяев спасла от верного гола штанга. Прямо перед этим «армейцы» могли забить гол престижа, но всего лишь потревожили перекладину. В целом, можно твердо сказать, что игра на берегах Амура проходила с полным преимуществом «Саранска».

Сегодня вечером в 1-й подгруппе 3-й группы ФНЛ-2 ожидается интересное противостояние «Родины» и «Сатурна». Если московский клуб проиграет ершистой команде из Раменского, «Саранск» как минимум до следующего тура будет единолично возглавлять таблицу. 7 августа - выездной матч с ногинским «Знаменем» (начало в 14:00).

Евгений Сулейманов