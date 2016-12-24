Без медали

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Мордовский борец Сергей Емелин проиграл в четвертьфинальном поединке в Токио
Заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе Сергей Емелин не сможет порадовать родную Мордовию олимпийским триумфом. Сегодня рано утром россиянин выбыл из соперничества за победу на Олимпиаде в Токио.
В стартовом поединке Емелину пришлось изрядно попотеть, чтобы вырвать проход в следующий круг весовой категории до 60 кг. Египтянин Хайтем Махмуд оказался крепким орешком. Лишь за 13 секунд до конца схватки Сергей провел необходимый прием и зафиксировал на табло счет 7:6.
В четвертьфинале мордовскому борцу противостоял представитель Кубы Луис Орта Санчес. Поединок 1/8 финала стал для борца с Острова Свободы легкой прогулкой - победа 5:0 над Ильдаром Хафизовым из США. Сергей Емелин уступил кубинцу со счетом 3:4.
Tokyo-2020. Греко-римская борьба. Весовая категория до 60 кг.
1/8 финала:
Сергей Емелин (ОКР) - Хайтем Махмуд (Египет) - 7:6
Луис Орта Санчес (Куба) - Ильдар Хафизов (США) - 5:0
Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан) - Мейрамбек Айнагулов (Казахстан) - 8:0
Керим Камал (Турция) - Виктор Чобану (Молдова) - 0:8
Армен Меликян (Армения) - Али Реза Неджати (Иран) - 5:5 - победил Армен Меликян (Армения).
Ленур Темиров (Украина) - Эльмурат Тасмурадов Узбекистан) - 5:0
Этьен Киссинджер (Германия) - Сайлике Валихан (Китай) - 1:1 - победил Сайлике Валихан (Китай).
Кеничиро Фумита (Япония) - Абделькарим Фергат (Алжир) - 8:0
1/4 финала:
Сергей Емелин (ОКР) - Луис Орта Санчес (Куба) - 3:4
Кеничиро Фумита (Япония) - Сайлике Валихан (Китай) - 1:1 - победил Кеничиро Фумита (Япония).
Ленур Темиров (Украина) - Армен Меликян (Армения) - 8:4
Виктор Чобану (Молдова) - Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан) - 9:0
1/2 финала:
Луис Орта Санчес (Куба) - Виктор Чобану (Молдова)
Кеничиро Фумита (Япония) - Ленур Темиров (Украина)
Евгений СУЛЕЙМАНОВ
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