РФС отменил решение о проведении матчей сборных в Саранске и Волгограде

Национальная и молодежная сборные России не сыграют в Волгограде и Саранске. Поединки с соперниками из Мальты, назначенные на 7 сентября, пройдут в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Изначально было запланировано, что национальная сборная России сыграет свой матч с мальтийцами в Волгограде, а молодежка - на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Однако ухудшение ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в регионах заставило пересмотреть данное решение.