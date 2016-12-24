РФС отменил решение о проведении матчей сборных в Саранске и Волгограде

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Национальная и молодежная сборные России не сыграют в Волгограде и Саранске. Поединки с соперниками из Мальты, назначенные на 7 сентября, пройдут в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Изначально было запланировано, что национальная сборная России сыграет свой матч с мальтийцами в Волгограде, а молодежка - на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Однако ухудшение ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в регионах заставило пересмотреть данное решение.
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В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации адмирала Ушакова
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