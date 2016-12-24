«Саранск» прошел «Сокол» и сыграет с «Волгой»

Результативной победой команды гостей завершился поединок 1/128 финала Бетсити Кубка России по футболу, проходивший сегодня в Саратове. Местный «Сокол» принимал футбольный клуб «Саранск» и уступил 2:3, хотя дважды выходил вперед в счете.

Совсем недавно, 9 июля, две команды встречались в контрольном матче в Пензе. Тогда победа осталось на стороне саратовцев, забивших два безответных мяча. В этот раз все было официально, и подопечным Ярослава Мочалова удалось не только дважды ответить, но и забить третий мяч, который вывел «Саранск» в следующую стадию турнира.

Нельзя не отметить, что гости выходили на поле в экспериментальном составе. Тренерский штаб дал отдохнуть ведущим игрокам, выпустив с первых минут целый квартет дебютантов. Впервые в основу главной команды Мордовии попали вратарь Никита Колесов, защитники Давид Озманов и Герман Поветкин, а также полузащитник атакующего плана Сергей Сорокин, заявленный клубом только накануне.

За «Сокол» в первом тайме мячи забивали Владислав Фасхутдинов (головой, с передачи Кирилла Бурыкина) и Александр Перченок (после досадного рикошета), за «Саранск» - Денис Соболев (со штрафного удара) и Иван Хлебородов (головой, с передачи Радика Юсупова). Особенно красивым вышел гол Соболева, запустившего мяч в «девятку» с очень приличной дистанции. Любопытно, что Хлебородов в компании с Озмановым и Ермаковым еще в июне выступал за «бело-синих». Более того, Ивану довелось стать лучшим бомбардиром «полосатых» по итогам предыдущего сезона (12 мячей в 28 играх).

Однако в этот вечер Хлебородов оказался могильщиком «Сокола». Именно он на 46-й минуте оформил дубль. Вовремя откликнулся на передачу Алексея Шебанова и головой поразил цель. Перед этим длинную диагональ на левый фланг со своей половины поля отправил Радик Юсупов, исполнявший обязанности капитана. Играть оставалось фактически целый тайм, но дружному коллективу из Саранска удалось удержать победный счет.

Соперником «Саранска» по 1/64 финала будет ульяновская «Волга», дважды обыгранная по ходу межсезонья в контрольных матчах (с одинаковым результатом 2:1). Подопечные Рината Аитова смогли победить в Башкирии туймазинский «Спартак» (команду, которую возглавляет бывший футболист саранского «Биохимика» Наиль Хабибуллин). Результат основного времени - 1:1. В серии пенальти успешнее оказались «желто-черные» - 2:4. Ввиду того, что «Волга» в текущем розыгрыше еще не играла в домашних условиях, а «Саранск» на стадии 1/256 финала принимал дома пензенский «Зенит», предстоящий поединок пройдет в Ульяновске (11 или 12 августа).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ