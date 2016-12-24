«Саранск» сыграл вничью со «Строгино»

Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться

Ничейным исходом завершил свой первый выездной матч футбольный клуб «Саранск». В соперничестве с московским «Строгино» подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться. А вот на большее сил уже не хватило.

В стартовом составе ФК «Саранск» выходили играть: Денис Шебанов, Александр Теняев, Радик Юсупов, Данила Калиханов, Алексей Шебанов, Влалислав Сысуев (капитан), Аркадий Симанов, Денис Соболев, Владислав Абрамов, Сергей Тимошкин и Илья Кузьмичев. Только Симанов и Кузьмичев из перечисленного списка являются иногородними футболистами. Все остальные - доморощенные воспитанники.

Ушат холодной воды в виде пропущенного гола на 2-й минуте (у строгинцев отличился Даниил Камлашев) не смутил представителей региона-13. Напротив, допустив осечку, «Саранск» молниеносно бросился атаковать. Мячом и территориальным преимуществом напористые гости владели практически весь первый тайм, и под его занавес добились желаемого. На 42-й минуте после затяжной комбинации с передачи Ильи Кузьмичева цель поразил Сергей Тимошкин.

После перерыва характер и рисунок игры не поменялись. «Саранск» выглядел изобретательнее и мощнее хозяев поля. Однако воплотить многочисленные моменты в голы, к сожалению, так и не удалось. Наиболее близки к взятию ворот были Денис Соболев (нацеленный удар со штрафного с большим трудом парировал голкипер), Владислав Абрамов (мяч просвистел над ближней «девяткой») и все тот же Сергей Тимошкин (из выгодного положения пробил рядом со штангой).

Несмотря на то, что победы достичь не удалось, паритетный счет 1:1 вполне можно назвать приемлемым результатом. Возможно, на общем физическом состоянии команды пока еще отражается насыщенный межсезонный отрезок, большую часть которого проводилось по две тренировки в день. Но, как правило, постепенно все это проходит. Поэтому не будем судить строго. Дождемся, когда сезон наберет полноценный ход.

В ближайшее время «Саранск» ждут еще три выезда подряд. 28 июля - кубковый поединок с саратовским «Соколом» (начало в 18:00). 1 августа - встреча на Дальнем Востоке со «СКА-Хабаровск-2» (начало в 10:00). 7 августа - игра с ногинским «Знаменем».

В родном городе флагман мордовского футбола сыграет только 21 августа. В этот субботний день на изумрудный газон стадиона «Мордовия Арена» посчастливится выйти футболистам обнинского «Кванта». Впрочем, при успешном кубковом раскладе, есть вероятность, что большой футбол вернется в нашу республику раньше - 11 или 12 августа. На эти даты запланированы матчи 1/64 финала.

Евгений Сулейманов