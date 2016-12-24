Пловец сборной Мордовии завоевал серебро летней Спартакиады молодежи России

Спорт

На проходящих в Астрахани финальных соревнованиях V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России по плаванию спортсмен Республиканского центра «Старт» Дмитрий Сюваткин завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем. При этом он выполнил норматив Мастера спорта России.

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