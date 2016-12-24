Легкоатлеты Мордовии завоевали бронзовые медали Кубка России

Спорт

На прошедшем в Брянске Кубке России по легкой атлетике, спортсмены республики завоевали 3 бронзовые награды.

Спортсменка Комплексной спортивной школы олимпийского резерва РМ Ирина Белова дважды стала третьей на дистанциях 100 и 200 метров. В свою очередь, Александр Меньков завоевал медаль такого же достоинства в прыжках в длину.

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