Легкоатлеты Мордовии завоевали бронзовые медали Кубка России

Серийный «маньяк»
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На прошедшем в Брянске Кубке России по легкой атлетике, спортсмены республики завоевали 3 бронзовые награды.
Спортсменка Комплексной спортивной школы олимпийского резерва РМ Ирина Белова дважды стала третьей на дистанциях 100 и 200 метров. В свою очередь, Александр Меньков завоевал медаль такого же достоинства в прыжках в длину.
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