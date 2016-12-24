Молодежная сборная России по футболу вновь сыграет матч в Саранске

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Российский футбольный союз сообщил, что первый домашний матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная России проведет 7 сентября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Соперником наших ребят станет команда «Мальты».
Заметим, что молодежная сборная России два года назад стартовала в квалификационном турнире 2021 года также в столице Мордовии на стадионе «Мордовия Арена».
Фото с сайта РФС
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