Футбольный клуб «Саранск» победил пензенский «Зенит» в первом официальном матче

Спорт

14 июля в рамках 1/256 Бетсити Кубок России по футболу ФК «Саранск» на стадионе «Мордовия Арена» встречался с пензенским «Зенитом». Победу хозяевам в первом официальном матче принес гол Сергея Тимошкина на 49-ой минуте.

В следующем раунде турнира ФК «Саранск» 28 июля сыграет с саратовским «Соколом».

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