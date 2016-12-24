Футбольный клуб «Саранск» победил пензенский «Зенит» в первом официальном матче

14 июля в рамках 1/256 Бетсити Кубок России по футболу ФК «Саранск» на стадионе «Мордовия Арена» встречался с пензенским «Зенитом». Победу хозяевам в первом официальном матче принес гол Сергея Тимошкина на 49-ой минуте.



В следующем раунде турнира ФК «Саранск» 28 июля сыграет с саратовским «Соколом».