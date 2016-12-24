Своя рука - владыка

Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию

В Ленинском суде Саранска вынесли обвинительный приговор еще одному известному в республике руководящему деятелю - 65-летнему Константину Пакшину. Бывший директор Торгово-промышленной палаты РМ проходил по статье о корыстном использовании своих полномочий вопреки интересам организации.

Как выяснилось в суде, Константин Пакшин провернул хрестоматийную махинацию с покупкой подконтрольного имущества по заниженной стоимости. В этом ему помогло руководящее положение сразу в двух организациях – он возглавлял Торгово-промышленную палату РМ и одновременно являлся генеральным директором ООО «Мордовия-Экспо». Весной 2019 года товарищ Пакшин продал с баланса ТПП своей фирме автомобили Хендэ Санта Фе (2010 года выпуска) и Форд Фокус (2007 года выпуска). При этом в договорах купли-продажи автомобилей фигурировали смехотворные суммы - 20 тысяч рублей за корейский кроссовер Хендэ Санта Фе и 15 тысяч за Форд Фокус. Разумеется, столь выгодное приобретение было сделано «втихую» - без решения Совета ТПП РМ об одобрении указанных сделок. Получилось весьма изящно – в договорах Пакшин расписывался и от имени продавца, и от имени покупателя.

После этого иномарки быстренько переместились на территорию ООО «Мордовия-Экспо» и стали использоваться частной фирмой в своей деятельности. Суд установил, что в результате незаконных и невыгодных для ТПП РМ сделок в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ООО «Мордовия-Экспо» Пакшин причинил Торгово-промышленной палате материальный ущерб на сумму 958 538 рублей.

В судебном заседании Константин Пакшин виновным себя в совершении преступления не признал, но сделал добровольное возмещение материального ущерба (в настоящее время автомобили возвращены в ТПП РМ). В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года

Приговор в законную силу не вступил.

P.S. Фото из открытых источников (Пакшин среди узнаваемых персон - в центре)