РДШ поддержало российских спортсменов, исполнив любимые песни чемпионов

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Активисты Российского движения школьников приняли участие во Всероссийской акции #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ в рамках народного проекта в поддержку сборной команды России на Олимпийских играх в Токио «ВЕРИМ В РОССИЮ!». Ребята со всей страны провели флешмобы, акции, исполнили песни для спортсменов нашей сборной, чтобы поддержать их. Получившиеся видео будут выкладываться в соцсетях вплоть до официального открытия Летних Олимпийских игр 2021 г.
Впервые Олимпийские игры будут проходить на фоне беспрецедентных ограничений: российские болельщики не смогут сопровождать сборную, чтобы поддержать спортсменов во время соревнований. Российским атлетам придется особенно нелегко, ведь они будут выступать в условиях двухлетнего запрета на использование национальных символов.
Активисты РДШ решили поддержать атлетов. Они исполнили одну из десяти любимых композиций, которые были выбраны по результатам опроса, проведённого среди спортсменов-членов сборной команды России по всем видам спорта: Государственный гимн РФ, «Всё зависит от нас» (Ёлка), «Нас бьют – мы летаем» (А. Пугачёва), «Герои спорта» (М. Магомаев), «Есть только миг» (О. Анофриев) и другие.
К акции подключились школьники из регионов страны, а также детских лагерей. Ребята снимали видео и выкладывали получившиеся ролики в социальные сети с хештегами #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ #ВЕРИМВРОССИЮ #РДШ.
Также ребята вышли на стадионы, спортивные площадки и записали специальную кричалку, которую выложили в своих соцсетях, чтобы поддержать нашу сборную на предстоящих соревнованиях.
В тексте кричалки говорится о том, что несмотря на трудности, спортсмены не одиноки – вся страна поддерживает их, болеет и верит в нашу победу.
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