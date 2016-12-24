РДШ поддержало российских спортсменов, исполнив любимые песни чемпионов

Активисты Российского движения школьников приняли участие во Всероссийской акции #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ в рамках народного проекта в поддержку сборной команды России на Олимпийских играх в Токио «ВЕРИМ В РОССИЮ!». Ребята со всей страны провели флешмобы, акции, исполнили песни для спортсменов нашей сборной, чтобы поддержать их. Получившиеся видео будут выкладываться в соцсетях вплоть до официального открытия Летних Олимпийских игр 2021 г.

Впервые Олимпийские игры будут проходить на фоне беспрецедентных ограничений: российские болельщики не смогут сопровождать сборную, чтобы поддержать спортсменов во время соревнований. Российским атлетам придется особенно нелегко, ведь они будут выступать в условиях двухлетнего запрета на использование национальных символов.

Активисты РДШ решили поддержать атлетов. Они исполнили одну из десяти любимых композиций, которые были выбраны по результатам опроса, проведённого среди спортсменов-членов сборной команды России по всем видам спорта: Государственный гимн РФ, «Всё зависит от нас» (Ёлка), «Нас бьют – мы летаем» (А. Пугачёва), «Герои спорта» (М. Магомаев), «Есть только миг» (О. Анофриев) и другие.

К акции подключились школьники из регионов страны, а также детских лагерей. Ребята снимали видео и выкладывали получившиеся ролики в социальные сети с хештегами #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ #ВЕРИМВРОССИЮ #РДШ.

Также ребята вышли на стадионы, спортивные площадки и записали специальную кричалку, которую выложили в своих соцсетях, чтобы поддержать нашу сборную на предстоящих соревнованиях.

В тексте кричалки говорится о том, что несмотря на трудности, спортсмены не одиноки – вся страна поддерживает их, болеет и верит в нашу победу.