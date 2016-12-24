Спортсменка сборной Мордовии победила на чемпионате ПФО по боксу!

С 5 по 11 июля в Казани проходил чемпионат Приволжского федерального округа по боксу среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимали участие 190 боксеров из регионов Приволжья.



Среди женщин в весовой категории до 51 кг. победительницей соревнований стала спортсменка республиканской Спортивной школы олимпийского резерва по боксу им. Маскаева Анна Платонова! Одержав победы в двух поединках, она завоевала путевку на чемпионат России по боксу.