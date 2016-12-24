Спортсмены из Мордовии завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по BMX

Спорт

На проходящем в бельгийском Хейсден-Золдере чемпионате Европы по BMX-рейсу представители республиканской Спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту Евгений Клещенко и Александр Катышев вместе с Борисом Пономаревым стали бронзовыми призерами в командной гонке! Они уступили лишь команде Франции, занявшей первое место, и велосипедистами из Бельгии.

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