Спортсмены из Мордовии завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по BMX

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В Саранске прошло «антивирусное» совещание с представителями предприятий потребительского рынка
На проходящем в бельгийском Хейсден-Золдере чемпионате Европы по BMX-рейсу представители республиканской Спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту Евгений Клещенко и Александр Катышев вместе с Борисом Пономаревым стали бронзовыми призерами в командной гонке! Они уступили лишь команде Франции, занявшей первое место, и велосипедистами из Бельгии.
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В Саранске прошло «антивирусное» совещание с представителями предприятий потребительского рынка
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