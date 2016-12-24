Футбольный клуб «Саранск» приглашает болельщиков на встречу с командой!

«Взятки в белых халатах»
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
Болельщикам будет предоставлена возможность задать интересующие вопросы игрокам, тренерам и руководителям команды. В ходе мероприятия состоится розыгрыш футбольного мяча с автографами футболистов и тренеров.
Дата проведения встречи: 11 июля (воскресенье).
Начало: 15:00.
Место проведения: стадион «Старт».
Мероприятие пройдет с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований. Число участников ограничено.
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