Футбольный клуб «Саранск» приглашает болельщиков на встречу с командой!

Спорт

Болельщикам будет предоставлена возможность задать интересующие вопросы игрокам, тренерам и руководителям команды. В ходе мероприятия состоится розыгрыш футбольного мяча с автографами футболистов и тренеров.

Дата проведения встречи: 11 июля (воскресенье).

Начало: 15:00.

Место проведения: стадион «Старт».

Мероприятие пройдет с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований. Число участников ограничено.

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