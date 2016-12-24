«Сосредоточимся на футболе!»
В Мордовии будет возрожден профессиональный футбольный клуб
В Мордовии будет возрожден профессиональный футбольный клуб
Почти десять тысяч зрителей, несмотря на промозглую погоду, пришли в минувшую субботу на стадион «Мордовия Арена», чтобы увидеть яркое футбольное шоу. В гала-матче встречались сборная Мордовии и команда блогеров «Амкал». В футболках с гербом региона-13 на груди на поле вышли знаменитые российские футболисты Дмитрий Аленичев и Егор Титов, а капитаном команды был Врио Главы Мордовии Артём Здунов. Именно он и забил первый гол! Итоговый результат 6:6 по итогам основного времени наглядно свидетельствовал о том, что праздник удался на славу.
Изобилие атак и опасных моментов говорили о том, что это в первую очередь шоу, а уже во вторую - футбол в его привычном виде. Юное поколение с упоением взывало к своим «ютуберовым» кумирам, крича в голос: «Мы Амкал, а вы - нет». Тем же, кто старше, интересно было наблюдать за действиями легендарных спартаковцев. Не терялись под дождем и лидеры «Светотехники» 1990-х Виталий Никулкин и Олег Антонов.
Блогеры, словно воздушные змеи, отмечали каждый свой гол кружениями по полю в клетчатых одеялах. Юные болельщики ликовали от такой картины и просили расписаться на футбольных атрибутах - майках, бутсах, щитках, рюкзаках. Шли под маркер и карточки с изображением звезд.
Любопытно было наблюдать и за серией пенальти. Руководитель республики снова был точен. А вот и.о. министра спорта и молодежной политики Мордовии Александр Савилов еле добил до ворот. Мяч стал легкой добычей для вратаря, и аплодисменты сменились неодобрительным гулом.
Как и днем ранее, не обошлось без вручения баяна. 9 апреля музыкальный инструмент получил победитель Кубка Мордовии по киберфутболу Максим Пузиков, 10 апреля - Джефф Babatumba. Артём Здунов в тот момент направлялся в раздевалку. Но, заприметив баян и хорошо зная подоплеку, вернулся в центральный круг и лично вручил его самому креативному игроку матча. Кстати, в перерыве дань почтения была отдана футболистам-ветеранам, которые в составе команд «Горэлектротранс», «Ичалки» и «Метеор» стали призерами зимнего турнира под эгидой Федерации футбола РМ. Награждение заслуженными медалями и кубками проходило в центре футбольного поля.
Голкипер «Амкала» Евгений Спиряков отличился в этот вечер не только тем, что умело отражал коварные удары. Перед началом второго тайма он отправился на оранжево-белые трибуны, где сделал предложение своей девушке. Все это, естественно, посредством камер выводилось его партнерами в прямой эфир. После игры, в пресс-центре, Артём Здунов поздравил влюбленных отдельно, вручив счастливой невесте объемную мягкую игрушку - симпатичного саранского лисенка.
Пресс-конференция вообще стала образцом гостеприимства. Сначала своими впечатлениями с журналистами поделился Артём Здунов. Он отметил, что, несмотря на погоду, игралось легко, а поле было в отличном состоянии. Напомним, что в течение всего матча шел дождь, а температура не поднималась выше 5 градусов тепла. Врио Главы Мордовии поблагодарил соперников и игроков сборной Мордовии, а также организаторов и участников этого спортивного праздника.
Затем слово было предоставлено сияющим от восторга блогерам, и только потом дело дошло до маститых футбольных специалистов. Основатель проекта «Амкал» Герман «Эль-Классико» Попков вручил Врио Главы Мордовии розовую футболку с номером 13 и его фамилией на спине. «Цвет, конечно, обнадеживающий», - пошутил Артем Алексеевич, чем еще больше поднял настроение в зале.
Дмитрий Аленичев, отметив великолепное поле и атмосферу на стадионе «Мордовия Арена», не преминул сказать о главном. «Мордовии необходимо возвращаться в профессиональный футбол, - подчеркнул в общении с прессой покоритель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА. - В Саранск всегда приятно приезжать. Город компактный, красивый, ухоженный, располагает современной инфраструктурой и футбольным стадионом мирового уровня. Флагманом мордовского спорта однозначно должна быть профессиональная футбольная команда. Не любительская, а именно профессиональная. Это поможет воспитать не одно здоровое поколение. Не только в футболе. В целом для республики».
Артёму Здунову был задан вопрос и про другие виды спорта. Дескать, на коньках мы вас видели, с клюшкой и шайбой тоже, в футбол хорошо играете, что же будет в следующий раз?! «Сосредоточимся на футболе!» - утвердительно ответил Врио Главы Мордовии.
А на следующий день грянула новость о возрождении в республике профессионального футбольного клуба. Главная команда региона будет реанимирована и заявлена в ПФЛ. Но для того, чтобы осуществить запланированное, необходимо в кратчайшие сроки, фактически до конца текущего месяца, пройти процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе. Президент Федерации футбола РМ Александр Егоров заверил, что инициатива Мордовии оперативно доведена до президента РФС Александра Дюкова и одобрение получено на всех уровнях. В ближайшие дни предстоит выбрать название для команды, и по этому поводу, что весьма показательно, брошен клич болельщикам. Свои варианты любители футбола могут оставлять на странице «Футбол Мордовии» в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram.
Товарищеский гала-матч в Саранске
Сборная Мордовии - «Амкал» - 6:6, пен. 2:4
Голы: 1:0 - Артём Здунов (Мордовия), 1:1 - Герман Попков («Амкал»), 1:2 - Виктор Блатов («Амкал»), 2:2 - Алексей Шебанов (Мордовия), 3:2 - Алексей Шебанов (Мордовия), 4:2 - Ярослав Здунов (Мордовия), 4:3 - Дмитрий Егоров («Амкал»), 4:4 - Олег Дражжук («Амкал»), 4:5 - Эльхан Салахов («Амкал»), 5:5 - Григорий Четверик (Мордовия), 6:5 - Егор Титов (Мордовия), 6:6 - Артём Райзен («Амкал»).
Олег Комиссаров, фото Александра Шеметовп
В Мордовии будет возрожден профессиональный футбольный клуб
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