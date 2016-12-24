Триумфальный результат

Уроженка Мордовии завоевала три медали на Чемпионате России по биатлону, в том числе золотую в гонке преследования

Уроженка Мордовии, не сильно известная в спортивном мире до недавнего времени Наталья Ушкина устроила настоящую сенсацию на Чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. В трех гонках она обставила многих именитых соперниц и завоевала сразу три медали! Но вся печаль в том, что мы не увидим нашу землячку в составе сборной команды страны по биатлону. Наталью уже успели переманить в сборную Румынии.

Начало триумфальным достижениям положило выступление Натальи Ушкиной в спринтерской гонке - здесь с серебряной медалью она поднялась на вторую ступень пьедестала. И уже в следующей гонке преследования ей не нашлось равных - Наталья Ушкина стала чемпионом России по биатлону. В масс-старте она также подтвердила свой победный настрой - серебряная медаль стала финальным аккордом выдающейся медальной серии уроженки Мордовии.

Наталья Ушкина в свои 24 года и до этого оглушительного успеха имела определенный багаж спортивных достижений. В юниорский период она выиграла чемпионат мира по летнему биатлону, дважды была призером чемпионата и Кубка России. Но все никак не получала шанс проявить себя в национальной команде страны. А тут подвернулся вариант с переходом в сборную Румынии. Наталья согласилась и летом 2020 года подала заявление о переходе. Румынское гражданство она получила уже в ноябре прошлого года. «Меня уже отпустили из России», - сказала спортсменка.

И все-таки победа на чемпионате России могла бы внести коррективы в планы уроженки Мордовии. Ей уже предложили место кандидата в национальную команду страны. Но Ушкина все же не намерена оставаться в России, о чем и заявила в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Результат стал высоким только в этом году. В том году такого не было, а сейчас случился прорыв, - сказала Наталья. - В прошлом году меня позвали в сборную Румынии, всё это время делались документы, я просто ждала. Меня уже отпустили из России, дали добро. Я уже решила всё и не собираюсь оставаться в России. В мае будет решаться вопрос по контрактам. Не жалею, что перешла в Румынию. Если будет предложение, от которого нельзя отказаться? Нет, всё равно его не приму. Всё решено».



