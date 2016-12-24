Первоклассный футбол

Лидер Мордовии Артём Здунов, легендарные спартаковцы и известные футбольные блогеры выйдут на поле стадиона «Мордовия Арена»

10 апреля на стадионе «Мордовия Арена» вновь состоится беспрецедентное спортивное мероприятие. На обновленный в зимний период изумрудный газон выйдут негаснущие звезды мирового футбола и популярная в молодежной среде команда спортивных блогеров «Амкал». За сборную Мордовии сыграет Врио Главы РМ Артём Здунов. Начало в 16:00.

Организаторы матча просят болельщиков приходить на стадион пораньше. За два часа до стартового свистка арбитра, в 14:00, начнет свою работу развлекательная шоу-программа с розыгрышем призов. Параллельно на территории «Мордовия Арены» будут работать гастрономическая, спортивная, сувенирная и игровая площадки. Состоится автограф-сессия от звездных футболистов!

В футболках сборной Мордовии вместе с руководителем нашей республики выступят Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Эти люди не нуждаются в особых представлениях для футбольных болельщиков. Но на всякий случай можно напомнить, что Аленичев, выступая за «Порту», стал единственным российским футболистом, кому доводилось забивать и побеждать в двух еврокубковых финалах подряд - в Кубке УЕФА (2003) и Лиге чемпионов (2004). Егор Титов всю карьеру провел в «Спартаке», являлся настоящим идолом для красно-белой торсиды, дважды признавался лучшим футболистом России. Еще одна мегазвезда - главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. Под его началом наша национальная команда добилась впечатляющих успехов, не раз побеждала на крупнейших турнирах бразильцев и потеснила их с мирового трона, после чего тренерский талант Лихачева признал сам Диего Марадона.

В числе кумиров мордовского футбола, что составят компанию прославленным мастерам, Виталий Никулкин и Олег Антонов. В 1990-е годы на этих игроках строилась игра саранской «Светотехники». Наш доморощенный Никулкин, между прочим, не только лучший бомбардир ФК «Мордовия» всех времен. В ранней молодости, выступая за московский «Локомотив» Юрия Семина, он играл в атакующем тандеме с Дмитрием Аленичевым. Выходил на поле против «Ювентуса», лидерами которого на тот момент были Роберто Баджо и Фабрицио Раванелли. Рузаевец Антонов провел 301 матч за главную команду региона-13 (третий показатель в истории клуба).

В свою очередь, игроки «Амкала» воплотят в реальность свою давнюю мечту - сыграть на стадионе чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Продажа билетов на товарищеский гала-матч стартовала 25 марта. Их можно приобрести в электронном виде на сайте Bileton.ru. Стоимость - от 50 рублей. Есть надежда, что и погода в этот субботний день не подкачает. Спешите увидеть настоящий праздник большого футбола!

Предварять грандиозное действо 9 апреля будет Кубок Мордовии по киберфутболу. Гостями мероприятия на «Мордовия Арене» станут: Джефф Babatumba, Сергей «Кефир» Никифоров и Герман «Эль Классико» Попков. В субботу они выйдут на футбольное поле, а в пятницу - пообщаются с киберфутболистами и зрителями. Правда, в связи с коронавирусными ограничениями вход на турнир будет ограничен - 50 человек. Эксклюзивные билеты можно выиграть в соцсетях - в аккаунтах «Футбол Мордовии» (в Instagram и Вконтакте) и «Мордовия Арена» (в инстаграме). Билеты также разыгрываются в радиоэфире «Старт-FM». Подведение итогов розыгрыша - 7 апреля.

Победитель Кубка Мордовии по киберфутболу получит право сыграть на Кубке России под эгидой РФС. Трофей оспорят 16 участников. Ровно столько же приняли участие в отборочном турнире в компьютерном клубе Colizeum. Свой экстравагантный приз чемпиону вручит президент Федерации футбола РМ Александр Егоров.

Интересно, что Дмитрий Аленичев приехал в Саранск заблаговременно. 3 апреля он примет участие в закрытии детского турнира «Кубок Юрия Гаврилова». Дело в том, что он помогает еще одному легендарному спартаковцу в организации подобных соревнований по всей России.