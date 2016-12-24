Спортивная борьба

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С 11 по 13 марта 2021 года в городе Хабаровск впервые пройдет Первенство России среди юношей до 21 года. Соревнования пройдут в «Платинум-Арене». На Первенство заявлено 300 сильнейших борцов со всей России. Сборная республики Мордовия, в состав которой войдут 7 спортсменов, также примет участие в Первенстве.
Нашу республику будут представлять:
Усанов Сергей (77 кг) и Никишов Максим (82 кг). Оба заняли 1 место в своей весовой категориив Первенстве ПФО по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года в Набережных Челнах.
Семенов Владислав (97 кг) - 2местов Первенстве ПФО по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года в Набережных Челнах.
Габачиев Марат (72 кг) - 3 местов своей весовой категориив Первенстве ПФО по спортивной борьбесреди юниоров до 24 лет с Саранске.
Бегян Виталий (63 кг), Меджидли Горгут (82 кг) и Крашенинников Сергей (97 кг). Все заняли 3 места в своей весовой категории в Первенстве ПФО по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года в Набережных Челнах.
11 марта встречи начнутся с 10 утра.На следующий день 12 марта начнетсяцеремония открытия в 17:30.Асразу после неепройдут финальные встречи и продолжатся взаключительный день Первенства в16:00.
Победители и призеры попадут в состав сборной команды России и будут представлять нашу страну на Первенстве мира и Европы по спортивной борьбе. Всего три спортсмена от каждой весовой категории смогут попасть в состав сборной страны.
Александр Карелин планировал посетить соревнования в Хабаровске. К сожалению, планы поменялись и олимпийский чемпион записал видеообращение к участникам. Но в церемонии открытия примет участие олимпийский чемпион 2000 года, двукратный чемпион мира Вартерес Самургашев.
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