Спортивная борьба

С 11 по 13 марта 2021 года в городе Хабаровск впервые пройдет Первенство России среди юношей до 21 года. Соревнования пройдут в «Платинум-Арене». На Первенство заявлено 300 сильнейших борцов со всей России. Сборная республики Мордовия, в состав которой войдут 7 спортсменов, также примет участие в Первенстве.

Нашу республику будут представлять:

Усанов Сергей (77 кг) и Никишов Максим (82 кг). Оба заняли 1 место в своей весовой категориив Первенстве ПФО по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года в Набережных Челнах.

Семенов Владислав (97 кг) - 2местов Первенстве ПФО по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года в Набережных Челнах.

Габачиев Марат (72 кг) - 3 местов своей весовой категориив Первенстве ПФО по спортивной борьбесреди юниоров до 24 лет с Саранске.

Бегян Виталий (63 кг), Меджидли Горгут (82 кг) и Крашенинников Сергей (97 кг). Все заняли 3 места в своей весовой категории в Первенстве ПФО по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года в Набережных Челнах.

11 марта встречи начнутся с 10 утра.На следующий день 12 марта начнетсяцеремония открытия в 17:30.Асразу после неепройдут финальные встречи и продолжатся взаключительный день Первенства в16:00.

Победители и призеры попадут в состав сборной команды России и будут представлять нашу страну на Первенстве мира и Европы по спортивной борьбе. Всего три спортсмена от каждой весовой категории смогут попасть в состав сборной страны.

Александр Карелин планировал посетить соревнования в Хабаровске. К сожалению, планы поменялись и олимпийский чемпион записал видеообращение к участникам. Но в церемонии открытия примет участие олимпийский чемпион 2000 года, двукратный чемпион мира Вартерес Самургашев.