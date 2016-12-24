Свой человек в ГОСУКСе

Сергей Макаров ответит за многомиллионные взятки от Иоффе

Следственный комитет по РМ закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова. Он обвиняется в получении многомиллионных взяток. Это дело имеет все шансы на довольно быстрое рассмотрение, учитывая признательную позицию фигуранта. Получается, что Сергей Макаров одним из первых ответит по громкому расследованию о махинациях и хищениях через фирму «СДС-Управление строительства», которые проворачивались под «техническим руководством» Михаила Иоффе.

Михаил Иоффе и Сергей Макаров были хорошо знакомы еще по совместной работе в фирме «СДС-Управление строительства». Макаров был руководителем организации, Иоффе - его заместителем. Вскоре начальник пошел на повышение и возглавил ГОСУКС РМ. Место Макарова в «СДС» занял Михаил Иоффе. Строительная фирма получала по госконтрактам масштабные заказы на возведение социально значимых для республики объектов, таких как Республиканский перинатальный центр, Дворец водных видов спорта, Универсальный зал. Суммы по контрактам проходили колоссальные - объемы финансирования исчислялись миллиардами рублей. А контроль за выполнением работ и приемку осуществлял как раз ГОСУКС РМ во главе с Сергеем Макаровым. Такой тандем позволял воровать при строительстве в огромных размерах, что и делалось при помощи различных комбинаций. Это тесное взаимодействие длилось много лет, пока Михаил Иоффе не покинул директорское кресло в ООО «СДС-Управление строительства», а Сергей Макаров не ушел с поста руководителя ГОСУКСа.

Первый коррупционный эпизод в связке Иоффе-Макаров оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по РМ выявили еще в конце 2019 года. По их данным, в 2014 году Сергей Макаров потребовал от своего бывшего подчиненного расплатиться за благосклонное отношение и «общее покровительство». Понятное дело, Иоффе выполнил пожелание - взятка была оформлена в виде покупки комплектов мебели стоимостью более 1 миллиона 400 тысяч рублей (речь шла о кухонном гарнитуре по безумной для рядового человека стоимости).

В отношении Сергея Макарова, сразу признавшего вину, Следственный комитет по РМ возбудил тогда уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере» (до 15 лет заключения со штрафом в 70-кратном размере от суммы взятки).

Затем следователи установили новые эпизоды коррупционных взаимоотношений Макарова и Иоффе. По информации правоохранителей, еще ранее руководитель ГОСУКСа получил от директора «СДС» взятку в виде стройматериалов на общую сумму более 500 тысяч рублей. Эти стройматериалы использовались при работах на «семейных» земельных участках Макаровых в Лямбирском районе.

Еще одна взятка была оформлена в виде строительных услуг и сантехники на сумму более 1 миллиона рублей - подчиненные Иоффе отремонтировали квартиру сына Сергея Макарова в центре Саранска.

Заметим, что после ухода с должности руководителя ГОСУКСа РМ Макаров оказался в кресле директора столичного института «Мосрегионпроект». И за невыплату зарплаты сотрудникам данной организации и халатность уже привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщил Следственный комитет по РМ, вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый признал полностью, в отношении него была избрана мера пресечения сначала в виде домашнего ареста, а потом даже по подписке о невыезде и надлежащем поведении. Правда, в дальнейшем следователи усомнились в разумности такой свободной жизни фигуранта дела. Макаров совершенно свободно перемещался по городу и общался с большим количеством людей. Но суд оставил его дома, ограничив в перемещениях. Как утверждается, следствием собрана достаточная доказательственная база - объем уголовного дела составил 25 томов.