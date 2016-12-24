2 миллиона «как с куста»

Ограбившие в Саранске кредитный кооператив «Народный капитал» казанские налетчики выслушали приговор

Участники дерзкого ограбления кредитного кооператива «Народный капитал», расположенного в самом центре Саранска на проспекте Ленина, выслушали приговор. В середине августа прошлого года они «без шума и пыли» вынесли из финансовой организации свыше двух миллионов рублей наличными. Несмотря на показания свидетелей и составленные фотороботы, задержать налетчиков по горячим следам не удавалось, трое злоумышленников как в воду канули. Но через месяц расследование привело оперативников в Татарстан, где и были задержаны устроители финансового гоп-стопа.

За ограбление саранского кредитного кооператива в суде держали ответ 43-летний житель Казани Равшан Низамов, 35-летний уроженец Набережных Челнов Григорий Иванов и 42-летний Дмитрий Шестанов. Криминальное трио обезвредили непосредственно в столице Татарстана. Правда, за месяц после ограбления фигуранты дела успели потратить почти все похищенные деньги.

Как следует из материалов уголовного дела, в августе прошлого года жители Татарстана отправились в Саранск на «финансовую операцию». Прибыли они в столицу Мордовии по наводке Григория Иванова - он знал, что в офисе кредитного кооператива имеется крупная сумма денег, помещение не охраняется и большую часть времени там находится только одна сотрудница.

Прибыв утром 14 августа 2019 года на место, гастролеры стали следить за обстановкой вокруг кооператива. Примерно в 9 часов утра они увидели, что в офис пришла сотрудница с ребенком и больше в помещение никто не заходил.

Около 10 часов утра на разведку в «Народный капитал» под видом клиента зашел один из грабителей. Чтобы не вызвать у работницы подозрений, он поинтересовался условиями кредитования, после чего покинул помещение. Спустя некоторое время мужчина вернулся якобы для того, чтобы оформить необходимые документы. Но пришел не один - следом за ним зашел его подельник и закрыл за собой входную дверь изнутри на ключ, который им заранее передал Григорий Иванов. Действовали Равшан Низамов и Дмитрий Шестанов по заранее оговоренному сценарию - один из них захватил сотрудницу, второй угрожал расправой над ребенком и велел открыть кассу. Тем временем идейный вдохновитель налета Григорий Иванов оставался снаружи на шухере. Перепуганная работница кооператива выполнила все указания грабителей. После того как сейф был обчищен, злоумышленники связали сотруднице руки и ноги скотчем и ретировались. Им удалось унести с собой в общей сложности 2 миллиона 344 тысячи 850 рублей.

Выбежав из офиса, налетчики присоединились к третьему сообщнику, сели в машину (она была припаркована через дорогу) и скрылись. Почти месяц они спокойно тратили награбленное. Кстати, суммы между собой товарищи поделили совсем не поровну, например, Дмитрию Шестанову досталось только 270 тысяч рублей. В зале суда мужчина признался, что на них купил ребенку одежду. И вообще, пойти на дело он был вынужден якобы из-за плохого финансового положения. На самом деле, по имеющейся информации, довольно приличную сумму грабители потратили на погашение долгов, не отказывая себе и в дорогих покупках, и в посещении ресторанов.

В отношении всех задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), предусматривающей лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В судебном заседании Равшан Низамов и Дмитрий Шестанов вину признали частично, Григорий Иванов вину не признал.

В итоге суд признал всех троих виновными в совершении грабежа группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и назначил наказание Низамову и Шестанову в виде лишения свободы на срок 6 лет каждому, а Иванову в виде лишения свободы на срок 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В пользу кредитного кооператива «Народный капитал» суд взыскал с осужденных солидарно 2 144 850 рублей.