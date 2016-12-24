Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи

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Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов заявил РИА Новости, что качество жизни населения, доходы граждан и финансовая политика региона являются для него приоритетными задачами на новом посту.
Президент России Владимир Путин в среду принял досрочную отставку Главы Мордовии Владимира Волкова, возглавлявшего регион более восьми лет, и назначил врио руководителя республики премьер-министра Дагестана Здунова. Представление врио Главы Мордовии состоится в Саранске в четверг, 19 ноября.
Памятная медаль «Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве РМ в 2020 году» будет вручаться всем...
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