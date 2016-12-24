Где найти пропавшие в аптеках лекарства?

На совещании у Главы Мордовии по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией одной из главных тем стала обеспеченность жителей республики противовирусными препаратами и антибиотиками.

«Ситуация наладится в ближайшее время»

«Один из самых больных вопросов сейчас - это лекарства, причем не только от ковида, но и от ОРВИ, - сказал Владимир Волков. - Гриппферона нет в аптеках, пропал совершенно, арбидол пропал, другие препараты - я не буду сейчас все перечислять. Понимаю, что идет усиленный спрос, но мы должны это учитывать!»

Нехватка препаратов в аптеках вызвана несколькими причинами. Во-первых, были сложности в связи с новыми требованиями по маркировке. Причина вторая и самая значимая - это ажиотажный спрос в связи с распространением коронавирусной инфекции, отдельные виды лекарств раскупаются молниеносно, поставщики не успевают восполнять аптечные запасы.

Тем не менее, как доложил и.о. генерального директора ГУП РМ «Фармация» Алексей Ладошкин, эти препараты в государственной аптечной сети есть, но не в том количестве, которое требуется сейчас. Поэтому в срочном порядке заключаются дополнительные договоры с поставщиками и производителями. Это касается таких препаратов, как гриппферон, арбидол, цефтриаксон, азитромицин и ряд других.

«Ситуация с поставками необходимых объемов лекарственных препаратов полностью наладится в ближайшее время», - заверил руководитель Алексей Ладошкин. Чтобы исключить эту проблему в дальнейшем, Глава республики потребовал от ГУП РМ «Фармация» заключения долгосрочных договоров с поставщиками.

Что касается частных аптек, к сожалению, они работают из рук вон плохо. Глава республики назвал их отношение к своим обязанностям в условиях пандемии безответственным. - «У нас в частных аптеках две недели нет арбидола - как это можно назвать? У меня есть обращения - человек не может даже дозвониться до частной аптеки. Если они не в состоянии обеспечить наличие лекарственных препаратов - зачем нам такие аптеки? Зачем выдаем им лицензии?»

Управлению Росздравнадзора по Республике Мордовия поручено в кратчайшие сроки провести проверки и применить строжайшие меры реагирования по отношению к недобросовестным представителям аптечных сетей. В сегодняшних условиях, как подчеркнул Глава республики, аптекам нужно работать на опережение, более ответственно заниматься созданием неснижаемого запаса препаратов для лечения ОРВИ, ковида и пневмонии.

Информация о наличии лекарств в аптеках обновляется каждый час

И уже в понедельник в ГУП РМ «Фармация» стали обновлять информацию о наличии лекарств в аптеках каждый час. Эти данные можно найти на сайте http://www.farmacia-rm.ru.

- Раньше данные о наличии препаратов на нашем сайте обновлялись два раза в день, но сейчас, учитывая повышенный спрос, обновление происходит каждый час, - рассказал и.о. генерального директора ГУП РМ «Фармация» Алексей Ладошкин. - На сайте работает сервис «Поиск лекарств». С его помощью можно увидеть, в каких именно аптеках сети есть нужное лекарственное средство. Указываются адреса и телефоны аптек, количество имеющегося в наличии товара, его стоимость.

Спрос на определенные препараты в эти дни очень большой. Как отметил Алексей Ладошкин, с января по сентябрь этого года в аптеках «Фармации» было продано 30 тысяч упаковок арбидола, а только за октябрь - 10 тысяч упаковок, то есть трехмесячный запас лекарства.

Соответственно, сейчас дополнительно было закуплено 12 тысяч упаковок арбидола. Из них 3 тысячи направили в больницы республики для бесплатной раздачи амбулаторным больным. 9 тысяч партиями поступили в аптечную сеть «Фармации». В конце этой недели ожидается поступление еще 15 тысяч упаковок арбидола, в начале следующей - 8 тысяч.

Также «Фармацией» закуплены 12 тысяч упаковок гриппферона. Из них 4,5 тыс. выданы лечебным учреждениям, 7,5 тысячи направлены в аптечную сеть. С 23 по 25 ноября в республику должны поступить еще 10 тысяч упаковок гриппферона, затем - еще одна партия.

Кроме того, аптечная сеть должна получить 30 тысяч упаковок цефтриаксона - антибиотика широкого спектра действия.

Антибиотики в ноябре закупают, как гречку в марте

Телеграм-канал «Мордовский шпиль» на днях поделился любопытным материалом, в котором приводится заслуживающий внимание взгляд о причинах возникновения лекарственного кризиса:

- Лекарственный кризис, который связан с дефицитом препаратов, особенно сильно заметен в регионах. Систему маркировки перевели в автономный режим, а дефицит никуда не делся. Значит, проблема в другом. В первую очередь, дело в недостаточном количестве лекарств под ажиотажный спрос, вызванный не только ростом реально заболевших, но и желанием закупиться впрок. Антибиотики в ноябре закупают, как гречку в марте.

Темпы роста рынка лекарств в 2020 году вдвое превысят темпы 2019 года: спрос на антибиотики вырос этой осенью в 6 раз, а на противовирусные препараты - в 15 раз. Не готовые к такой нагрузке фармритейл и производство начинают сбоить.

Еще одна причина - препирательства министерств с производителями по вопросу измененной методики расчета максимальных цен на лекарства. История тянется 10 лет: производителям становилось все менее выгодно заниматься лекарствами, цены на которые регулировали власти. Запасы этих лекарств постепенно сокращались и к весне этого года почти иссякли.

Обвалившийся рубль и возросший из-за ковида мировой спрос на субстанции только добавили головной боли производителям, которые работают с импортным сырьем и себе в убыток. В сентябре с рынка было отозвано уже 78 наименований лекарств (обычно этот показатель не превышает 3-5 наименований в месяц). В результате желающих поставлять дешевые дженерики просто не осталось.