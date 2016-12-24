«На весах здоровье каждого»

В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита

В столице республики усиливается контроль соблюдения санитарных норм и правил на объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Только на прошлой неделе силами работников Роспотребнадзора, МВД, регионального министерства экономики, торговли и предпринимательства, городской администрации было обследовано 409 объектов, в том числе Центральный рынок, 333 магазина, 21 точка общепита, 54 парикмахерских. Большинство из них, как оказалось, стали более ответственно относиться к необходимости выполнения санитарных требований. На входах установлены санитайзеры, имеется социальная разметка, обслуживаются исключительно посетители в масках и перчатках. Отмечены лишь единичные нарушения действующих правил. По результатам проведенного мониторинга составлено 2 акта фиксации нарушений масочно-перчаточного режима (отсутствие перчаток и маски у продавца, отсутствие перчаток у покупателя).

В то же время по итогам проведенного 28 октября совместного рейда со специалистами Роспотребнадзора в 7 предприятиях торговли выявлены факты невыполнения требований федерального законодательства. Это отсутствие бактерицидных установок для обеззараживания воздуха и рециркуляторов, не проводится термометрия персонала, график уборки помещений не фиксируется в журнале, на входной группе нет ни бесплатных, ни платных масок и перчаток для посетителей и т.д. По материалам обследования Управлением Роспотребнадзора к торговым объектам будут применены меры административного воздействия. Еще свыше 100 ресторанов, кафе, баров и закусочных проверено с 29 октября по 2 ноября в ходе ночных рейдов с участием сотрудников министерства внутренних дел, минэкономики Мордовии и мэрии Саранска. Некоторые объекты общепита функционировали после 23 часов, кое-где осуществлялась реализация алкогольной продукции после 22:00.

«Рейды по соблюдению профилактических мер необходимо продолжать. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной, - сказал мэр Саранска Петр Тултаев. - Поэтому всем, во всех сферах, каждому из нас неукоснительно необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим, в общественных местах соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Помните: на весах здоровье каждого, берегите его!»