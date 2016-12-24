В Саранске растет безработица

По состоянию на 1 октября в Саранске зарегистрировано 7878 безработных – на 376 человек больше, чем в начале сентября. Уровень регистрируемой безработицы вырос за это время с 4,3 до 4,5 процента. А вот коэффициент напряженности на рынке труда, напротив, снизился с 3,03 до 2,81%.

Работодателями была заявлено 2990 вакансий, в том числе 2145 - по рабочим профессиям. С января по сентябрь включительно 11 078 человек обратились за содействием в поиске подходящей работы. Притом заявлено было 19 158 вакансий. Услуги в трудоустройстве оказаны 2601 гражданину, по организации оплачиваемых общественных работ – 153, временной занятости несовершеннолетних – 23. В рамках программы по добровольному переселению соотечественников в Саранск прибыли 147 семей.