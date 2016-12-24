Мордовия получит дополнительные средства для выплат медикам, работающим с COVID-19

Репортер

Мордовия получит более 104 миллионов рублей для стимулирующих выплат медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией. Два соответствующих распоряжения о распределении средств между регионами подписал Председатель правительства России Михаил Мишустин.  
 
Уточняется, что выплаты предназначены за особые условия труда, выполнение особо важных работ и дополнительную нагрузку медработников. Кроме того, финансовую поддержку получат лица из групп риска заражения новой инфекцией. 
 
Деньги выделяются из резервного фонда Правительства РФ, контроль за их целевым использованием возложен на Министерство здравоохранения России. 

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