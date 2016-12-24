В Мордовии возобновляют работу кафе и рестораны

3 сентября Глава РМ Владимир Волков внес изменения в Указ о мерах по противодействию эпидемии коронавируса. В соответствии с этими изменениями смягчается режим работы объектов общественного питания. Возобновляется деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита, за исключением проведения массовых мероприятий – банкетов, поминок и т.п.

Смягчение режима противодействия пандемии в Мордовии связано с постепенным снижением уровня заболеваемости коронавирусом.