В Мордовии возобновляют работу кафе и рестораны

Доходы кабинета министров
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
3 сентября Глава РМ Владимир Волков внес изменения в Указ о мерах по противодействию эпидемии коронавируса. В соответствии с этими изменениями смягчается режим работы объектов общественного питания. Возобновляется деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита, за исключением проведения массовых мероприятий – банкетов, поминок и т.п.
Смягчение режима противодействия пандемии в Мордовии связано с постепенным снижением уровня заболеваемости коронавирусом.
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
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