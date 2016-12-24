Родственники погибшей на скользких ступеньках учительницы отсудили компенсацию у торгового центра

Вызвавший большой резонанс трагический инцидент произошел в январе этого года. Скользкие по зимнему времени ступеньки торгового центра на улице Ярославской в Саранске стали причиной гибели учительницы начальных классов городской школы № 40 Татьяны Елесиной, имевшей за плечами более 30 лет педагогического стажа.

Женщина поскользнулась на этих ступенях и сильно ударилась головой. Прибывшие врачи «скорой помощи» доставили пострадавшую в больницу, но черепно-мозговая травма оказалась настолько серьезной, что через несколько дней женщина скончалась в реанимации. Покупатели торгового центра нередко обращали внимание на крутой подъем по ступеням и говорили, что здесь неоднократно происходили всякого рода падения, правда, столь трагичных последствий до этого не было.

Следственные органы Мордовии проводили проверку по факту гибели педагога, но не усмотрели состава преступления в действиях сотрудников торгового центра. Соответственно, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Но родственники скончавшейся женщины не сложили руки и обратились в суд с иском к владельцам торгового центра «Скарабей» компании «ТПК-Лагуна». Муж погибшей, ее дочь и двое внуков потребовали от коммерсантов по 500 тысяч рублей каждому. По мнению истцов, хозяева торгового центра не должным образом следили, чтобы крыльцо своевременно и в полной мере очищалось от наледи. Что, в конечном счете, и привело к трагедии. Представитель компании исковые требования не признал и просил суд отказать в удовлетворении, поскольку вины ответчика нет.

В результате суд частично удовлетворил требования родственников погибшей учительницы - компания «ТПК-Лагуна» должна выплатить компенсацию морального вреда по 200 тысяч рублей в пользу супруга и дочери Татьяны Елесиной, а также по 70 тысяч рублей в пользу каждого из внуков.



