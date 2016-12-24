Семь лет колонии за неудавшийся налет

47-летний житель Саранска Виктор Жигунов по приговору суда проведет 7 лет в колонии строгого режима за неудавшуюся попытку ограбления. Он был признан виновным в разбойном нападении, которое не позволил довести до конца решительный горожанин, ставший случайным свидетелем происходившего.

Дерзкое преступление произошло 16 марта около 10 утра в подъезде одного из домов по проспекту 70 лет Октября. Виктор Жигунов подкараулил женщину, разносившую старикам пенсии, и попытался вырвать у нее сумку с деньгами, в которой находились 300 тысяч рублей. Налетчик был вооружен ножом и наверняка не рассчитывал на активное сопротивление жертвы. Но женщина стала кричать и отбиваться, на шум из квартиры выбежал один из жильцов дома Андрей Храмихин и скрутил нападавшего.

«В подъезде я услышал крик о помощи, женщина сказала, что на нее напал мужчина, я побежал за ним и задержал его, - рассказал о случившемся Андрей Храмихин. - Мужчина был с холодным оружием, но я схватил его за куртку около выхода из подъезда и скрутил».

- С какой целью вы напали на женщину? - интересовались сотрудники полиции у налетчика сразу после задержания.

- Хотел забрать деньги.

- Вы знали, что у нее с собой есть деньги?

- Да, знал.

- Что толкнуло вас на совершение преступления?

- Безысходность, долги, ни жилья, ни работы, ничего.

В суде свою вину в совершенном преступлении Виктор Жигунов признал полностью. Приговором ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.