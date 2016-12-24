Сто фальшивых долларов

Саранским полицейским от кассира местного финансового учреждения поступило сообщение, что в банк обратился 53-летний гражданин Узбекистана для обмена валюты.

Мужчина предъявил поддельную денежную банкноту номиналом 100 долларов США серии АF 59218376F, 2001 года.

В ходе выяснения обстоятельств гражданин Узбекистана пояснил, что привез купюру с Родины в качестве неприкосновенного резерва для использования только в самом трудном положении. При этом он не предполагал, что эти 100 долларов являются фальшивыми, но каким образом поддельная банкнота оказалась у него, пояснить не смог. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

МВД по РМ обращает внимание граждан и должностных лиц, работающих с наличными деньгами, что при обнаружении фальшивых банкнот их использование в расчетах запрещено. Не пытайтесь избавиться от подделок путем совершения расчетных операций. В противном случае наступает уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег. Российским законодательством за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.