Сто фальшивых долларов

Прививки на подходе
С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии
Саранским полицейским от кассира местного финансового учреждения поступило сообщение, что в банк обратился 53-летний гражданин Узбекистана для обмена валюты.
Мужчина предъявил поддельную денежную банкноту номиналом 100 долларов США серии АF 59218376F, 2001 года.
В ходе выяснения обстоятельств гражданин Узбекистана пояснил, что привез купюру с Родины в качестве неприкосновенного резерва для использования только в самом трудном положении. При этом он не предполагал, что эти 100 долларов являются фальшивыми, но каким образом поддельная банкнота оказалась у него, пояснить не смог. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.
МВД по РМ обращает внимание граждан и должностных лиц, работающих с наличными деньгами, что при обнаружении фальшивых банкнот их использование в расчетах запрещено. Не пытайтесь избавиться от подделок путем совершения расчетных операций. В противном случае наступает уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег. Российским законодательством за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии
В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах
Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике
Глава РМ Владимир Волков рассказал о драйверах развития и перспективах строительной отрасли республики
Глава Мордовии Владимир Волков августа посетил АО «Лидер-Компаунд»
Провел очередную «мэрскую субботу» Петр Тултаев
В райцентре в сентябре откроется новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие
Руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске после ДТП угодил в реанимацию вместе с сыном
Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации