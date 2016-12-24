Инвестиция в мошенников

В стремлении поправить свое материальное положение жители республики все чаще пускаются во всевозможные финансовые авантюры.



К полицейским Саранска на этой неделе обратилась 48-летняя местная жительница, сотрудница светотехнического завода. Она сообщила, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами в размере полумиллиона рублей, предлагая выгодно инвестировать в акции.

Как выяснилось, около трех лет назад женщина наткнулась в Интернете на сайт, специализирующийся на биржевой торговле. Тогда жительница Саранска активно интересовалась возможностями дополнительного заработка. Она зарегистрировалась на интернет-площадке и подумывала об инвестициях, но со временем забросила эту идею.

Идеи выгодного инвестирования пробудились у нее вновь, когда в марте этого года ей позвонил неизвестный и представился сотрудником той самой биржевой компании. Мужчина предложил выгодно вложиться в подешевевшие акции с целью получения большой прибыли. Сотрудница светотехнического завода согласилась и даже взяла кредит в размере около 540 тысяч рублей, переведя эту сумму на определенный счет, указанный биржевым консультантом. После чего тот перестал выходить на связь, а горожанка обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Заметим, что пару месяцев назад в похожую историю угодила еще одна жительница республики вместе с сыном. Они также решили заняться операциями с ценными бумагами на бирже и для участия в брокерских торгах выбрали соответствующий интернет-сайт. По указанию брокеров женщина установила на свой ноутбук специальную программу, она требовалась для осуществления торгов. При этом 61-летняя жительница Ардатовского района не была осведомлена об одной особенности нового программного обеспечения - дистанционного предоставления полного доступа к компьютеру. Подключившись к ноутбуку пенсионерки, злоумышленники зашли от ее имени в онлайн-приложение банка и оформили на нее кредит на сумму 133 250 рублей. Эти деньги поступили на лицевой счет женщины, открытый на брокерской площадке. Начинающему инвестору объяснили, что эти деньги она уже заработала на торгах. Однако через некоторое время ей пришло сообщение от банка о необходимости внести платеж по кредиту. Как установили полицейские, денежные средства с ее брокерского счета мошенники списали на другой счет, открытый за границей.