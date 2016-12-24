В Саранске 1 сентября открываются городские парки

Прививки на подходе
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Как сообщила в понедельник Администрация Саранска, в столице Мордовии 1 сентября для посещений открываются городские парки и зоопарк. Такое решение было принято в связи со стабилизацией эпидемической обстановки и большой популярностью у горожан этих общественных пространств. В парках города с 1 сентября будут работать объекты нестационарной торговли, а также площадки для выступлений.
Городские парки и зоопарк в марте этого года были закрыты для посещений в связи с распространением коронавирусной инфекции и ухудшением эпидемический обстановки.
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