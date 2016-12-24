Виктор Гришин ушел из «Плешки»

На прошедшем в пятницу заседании ученого совета Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова было официально объявлено об отставке ректора вуза Виктора Гришина. Столь важный он покинул по собственному желанию досрочно - контракт уроженца Мордовии истекал только в январе 2021-го.

Слухи об уходе Гришина из «Плешки» поползли сразу после задержания правоохранительными органами его сына Алексея по подозрению экономических махинациях с имеющимися в республике активами. (Напомним, Алексей Гришин в прошлом занимал должность заместителя гендиректора саранской «Ламзури», впоследствии руководил министерством строительства Самарской области, а перед задержанием трудился проректором МГУ имени М.В.Ломоносова). Первым «сенсационной» новостью поделился депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн, за три недели до самого события рассказавший о решении Виктора Гришина сложить полномочия ректора. В минувшую среду информацию подтвердил сам Гришин-старший. «Да, действительно, я уволился, - заявил он информагентству ТАСС. - По собственному желанию. Мне почти 70 лет, 12 из которых отдано Плехановскому университету. Не знаю, пока, где буду работать и буду ли вообще».

Через день и администрация РЭУ уведомила о назначенных на 28 августа заседании ученого совета и собрании трудового коллектива. О вопросах, включенных в повестку дня мероприятий ничего не сообщалось. Внимание акцентировалось больше на необходимости соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции.

«Считаю, что смена ректора в середине учебного года была бы стратегически не очень верной, - так объяснил свое решение Виктор Гришин. - Поэтому я вышел с такой инициативой и был поддержан». Присутствовавший в зале замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко поблагодарил его за проделанную работу и объявил благодарность. Чиновник также выразил надежду, что под руководством и.о. ректора Ивана Лобанова (возглавлявшего до последнего времени Государственный университет управления) «Плешка» продолжит свое развитие, и достигнет новых высот в научном мире.