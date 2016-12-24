В Мордовии коронавирус унес жизнь 58-летнего мужчины

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По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике учтён новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина, 58 лет. Основной диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнения болезни – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония, отек легких. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 2 ст.
За последние сутки в Мордовии выявлено 30 случаев коронавируса, 15 человек выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (10); Старошайговском и Торбеевском районах (по 3); Ардатовском, Чамзинском и Ромодановском районах (по 2); Лямбирском, Зубово-Полянском, Кадошкинском, Кочкуровском, Большеберезниковском, Рузаевском, Атяшевском и Дубёнском районах (по одному).
Среди новых больных 10 человек в возрасте 60 лет и старше, самой пожилой из них 81 год. Моложе 30 лет – трое, в том числе 10-летний ребёнок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 4739 случаев коронавируса. 3642 человека выздоровели.
36 человек скончались (на ресурсе стопкоронавирус.рф нет технической возможности исправить данную позицию, поэтому число летальных случаев не будет меняться, пока не достигнет 38).
По данным на 7 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 612 человек на стационарном лечении
- 901 человек под наблюдением дома.
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