Сколько ждать?

Когда в Мордовии снимут последние вирусные ограничения?

Число ежедневно выявляемых больных коронавирусом снизилось в Мордовии до минимальных значений с мая этого года. Цифры незначительно колеблются чуть выше отметки 30 человек в сутки, а свободных мест в медицинских учреждениях республики для лечения вирусных больных становится все больше. Когда же в Мордовии приступят к очередному снятию ограничений?

Наибольшее число заболевающих опасной инфекцией по-прежнему обнаруживается в столице республики - каждый день Саранск поставляет около двух десятков новых пациентов. Но при этом число больных COVID-19, находящихся в инфекционных стационарах Мордовии, снизилось до 700 c небольшим человек. Это всего около 40% от пиковых значений середины июня. За последнюю неделю в стационарах освободилось ещё две сотни коек.

И по сообщениям врачей, все большее число новых больных, как с подтвержденным вирусом, так и без него, переносит болезнь в легкой форме. Поэтому количество людей на амбулаторном лечении или наблюдении относительно стабильно, а число нуждающихся в госпитализации быстро сокращается.

Но надо понимать, что нормативное число инфекционных коек в Мордовии - 390. И это только чуть больше половины от занятых сегодня пациентами. По разработанным методикам Роспотребнадзора, когда число больных в стационарах упадет ниже этой цифры, можно будет говорить о том, что первая волна заражения коронавирусной инфекцией практически схлынула и есть основания к снятию последних ограничений.

К сожалению, в республике продолжают фиксироваться новые летальные случаи. За неделю пришли сообщения сразу о трех смертях от вируса в Мордовии. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина 45 лет. Основной диагноз - коронавирусная инфекция, тяжёлое течение. Осложняли болезнь внегоспитальная двусторонняя очаговая полисегментарная сливная пневмония, отек легких, острая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия ветвей легочной артерии. Были у пациента и сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия, ожирение.

Также скончалась 49-летняя пациентка, поступившая в больницу с признаками пневмонии на четвёртый день после проявления первых симптомов заболевания - повышения температуры, кашля, слабости. Лечение продолжалось 15 дней, однако состояние женщины быстро ухудшалось. Был поставлен предварительный диагноз covid-19, возник ряд осложнений заболевания. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось. Подтверждённая причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнённая двусторонней нижнедолевой сливной геморрагической пневмонией с отёком лёгких. Сопутствующие заболевания - сахарный диабет, хронический холецистит.

В рядах медицинских работников республики на этой неделе случилась еще одна потеря. Ушла из жизни фельдшер скорой медицинской помощи Анна Ефремова 1958 г. р. С апреля этого года она работала в составе бригады, которая помогала пациентам с коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.



